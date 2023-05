Semplificazioni | Cdm | misure per ‘snellire’ certificati online

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – Con il provvedimento in materia diapprovato oggi in Cdm si “semplificano 50 procedure per i cittadini nell’ambito deidi stato civile, delle notifiche digitali, dell’identità digitale e della certificazione delle liste di leva”. Lo si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi al termine del Cdm. L'articolo CalcioWeb.

L'accordo, secondo quanto si apprende, e' stato comunicato nel corso della seduta del. La nomina sarà però ufficializzata alla prossima riunione vista l'assenza del ministro dell'Economia, ...per pazienti cronici e patologie invalidanti Viene introdotta la ripetibilità illimitata delle prescrizioni farmaceutiche terapeutiche, riabilitative e di presidi a favore dei ...atteso nel Consiglio dei Ministri di domani il disegno di legge delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi con alcune misure in materia farmaceutica e sanitaria, a favore in ...

Semplificazioni: Cdm, misure su prevenzione incendi Il Dubbio

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Nel provvedimento sulle semplificazioni approvato oggi in Consiglio dei ministri "si prevedono la revisione delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi; ...Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Con il provvedimento in materia di semplificazioni approvato oggi in Cdm si "semplificano 50 procedure per i cittadini nell’ambito dei certificati di stato civile online, d ...