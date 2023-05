Secret Invasion | il personaggio di Emilia Clarke era apparso in Captain Marvel

(Di giovedì 11 maggio 2023) Samuel L. Jackson ha svelato nuovi dettagli sulinterpretato dain, spiegando come fosse giàin. Tra le new entry del mondoci sarà, star de Il Trono di Spade che farà parte del cast dinei panni di undi nome Gi'ah. Al momento i dettagli attorno alla misteriosa creatura sono scarsi, ma Samuel L. Jackson ha voluto chiarire che era già apparsa in, film del 2019. "Ricordate della scena in cui Ben era lì con la moglie e la figlia? Gi'ah era la piccolina degli Skrull, adesso è ovviamente ...

Secret Invasion: la prima featurette con scene inedite e cast completo.