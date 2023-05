Scuola | sicurezza lavoro | torna il concorso dell’Iti “G Ferraris” di Napoli

... questa mattina, nel corso della cerimonia di inaugurazione dellaoggetto di ...si è scelto di sostenere concretamente i Comuni nel far fronte ad interventi consistenti a garanzia della...... dell'uguaglianza, del contrasto ad ogni forma di denigrazione e privazione e dellain ... a non indossare la divisa tradizionale per paura di essere preso in giro dai compagni difino ...... Irace Milano Vice Questore della Polizia di Stato Dirigente della Sezione Scorte ee ... Franca Paia Corbetta Già Docente Coordinatrice di insegnanti volontari presso laprimaria ...

“Più personale per la sicurezza a scuola” sciopero e presidio a Firenze per carenze ATA FLC CGIL

di Daniele Bovi Prosegue con Lorenzo Pierotti, candidato sindaco di Corciano per il centrosinistra, la serie di interviste in vista del voto del 14 e 15 maggio, quando in tutto saranno sette i Comuni ...Interrogazione presentata dal M5S all'Ars, per capire come si sta muovendo il governo Schifani in questo ambito e sollecitarlo a adoperarsi perché ci si attivi per programmare nelle scuole le indispen ...