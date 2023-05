“Scrivere a mano accende il nostro cervello | ma non dite ai bambini di scrivere come vogliono Ecco perché” A confronto con la grafologa dell’età evolutiva | Giorgia Filiossi

(Di giovedì 11 maggio 2023) “Una cosa che riscontro molto e che mi fa arrabbiare è che nella scuola primaria molti insegnanti dicono ai: scrivetevolete. Il fatto è che questo crea una gran confusione nei, che non sono in grado di valutare ciò che è importante fare e scelgono quello che sembra più semplice. L'articolo .

"Da tempo sognavo diun libro umoristico traendo spunto dalla mia quotidianità. Mai avrei immaginato che la vita ... Nonostante, magari, fossi a una festa con due cocktail in". Tra calze ...Di questo dovevoa tamburo battente, e dunque magari prima di sapere come quella tragedia ... Né mai più lo avevo preso ine riletto. Solo continuava a bruciarmi l'offesa che mi era stata ...... lei ci ha condotto peragli inizi del nostro cammino lavorativo nel mondo del vino. Il suo ... Alle elementari, nei temi dedicati alla professione dei genitori, non sapevo mai cosa: mia ...