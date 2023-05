Scopri il trucco per risparmiare 90 euro sulla bolletta RAI | basta una semplice domanda!

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il canone Rai inè destinato a diventare un lontano ricordo. Dopo l'introduzione del pagamento tramiteelettrica nel 2016, il governo è pronto a fare marcia indietro. Il ministro dell'Economia ha già annunciato la volontà di eliminare questa modalità di pagamento entro il 2024, ma quale sarà lo strumento sostitutivo? L'articolo esplora le varie ipotesi al vaglio e analizza la possibilità di disdire il canone ei 90annui. Di cosa parla questo articolo... Canone Rai indal 1 luglio 2016 Ministro Giorgetti annuncia fine del canone ina partire dal 2024 Studi in corso per nuovi strumenti di pagamento del canone Possibilità di disdire il canone Il canone Rai non sarà più presente...

...possono rendere le verdure gradevoli per tutti I carciofi sono coltivati in molti paesi e hanno diverse varietà I carciofi durano poco in cucina e vanno consumati il prima possibile C'è unper ......ioni di litio occorre pianificare percorsi e giocare in anticipo e magari utilizzare qualche... moto e motociclodi ...I vetri vanno puliti nel modo giusto e assolutamente in modo da non lasciare aloni opachi.il metodo per farlo ...

I migliori fondotinta per questa primavera: scopri i nuovi alleati per una base perfetta The Wom

Aurora Ramazzotti non ha alcuna intenzione di rinunciare alle sue abitudini quotidiane dopo essere diventata mamma ...Quest’anno la nuova versione dei bermuda è più lunga, più sottile e più aderente. Tuttavia, può essere un po’ difficile capire come stilizzarlo se non l’hai mai indossato prima. F ...