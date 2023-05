Scoppia il camion carico di bombole col gas | Disastro colposo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Le fiamme si sono propagate in fretta dopo l'esplosione: dal furgone in strada alle auto vicine fino a coinvolgere una farmacia e i primi due piani di un edificio al civico 19. Sono da poco passate le 11.30 quando a Milano, in via Pier Lombardo, zona Porta Romana, un furgone che trasporta una ventina didi ossigeno prende fuoco. L'autista, un uomo di 53 anni, urla, chiede aiuto e che qualcuno chiami i pompieri. Riesce a uscire riportando ustioni a una mano e a una gamba. Sul posto arrivano i vigili del fuoco che iniziano a domare l'incendio, tenendo bene a bada quelleche potrebbero esplodere ancora. L'edificio al civico 19 viene evacuato così come accade per la materna Vasari, gestito dalle suore mantellate. I piccoli e le educatrici stanno tutti bene, solo una suora è scivolata durante l'evacuazione ed è stata soccorsa. La Procura di ...