Schlein prova a giocare in contropiede | partendo dal ' caos alloggi'

Leggi su agi

(Di giovedì 11 maggio 2023) AGI - Scacciata l'immagine di una opposizione aventiniana, il Pdinla sua partita col governo. Lo fa rilanciando i temi che, per Elly, sono quelli a cui gli italiani sono più sensibili: casa, lavoro, sanità. "Abbiamo portato le nostre proposte e naturalmente abbiamo detto sì a un confronto che sia vero", dice la segretaria Pd durante una tappa del suo tour elettorale per le amministrative. Perché, fino ad oggi, il governo ha marciato in solitaria sulla riforma degli enti locali e sull'autonomia differenziata. E per i dem, la base di partenza per sedersi al tavolo con Meloni, è una "moratoria sull'autonomia differenziata". Tra i Pd in Parlamento si registra una certa soddisfazione per comeha impostato la partita del confronto con il governo, scacciando le ...