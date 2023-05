Schlein | c' è un nesso tra denatalità e precarietà delle donne

(Di giovedì 11 maggio 2023) "Sono molto d'accordo su un approccio strutturale per contrastare il crollo demografico: il Pd s'è speso per incrementare l'assegno unico, uno strumento equo e universale". Lo afferma la leader del Pd,...

Lo afferma la leader del Pd, Elly, collegata con gli Stati generali della natalità. "... Poi è vero che c'è paura del futuro: c'è untra denatalità e precarietà che colpisce soprattutto ...... soprattutto a Sud", spiega. "La nostra proposta riconosce a tutti il trattamento economico ... E c'è unanche con la denatalità , che la maggioranza a parole dice di voler combattere". "...Il salario minimoquindi rilancia il salario minimo: "La nostra proposta riconosce a tutti ... E c'è unanche con la denatalità, che la maggioranza a parole dice di voler combattere". Il ...

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Noi siamo ossessionati dall'aumento degli asili nido". Così Elly Schlein agli Stati generali della Natalità. "Per tre motivi. Il primo perchè diminuisce le disguaglianze t ...