Schlein a Piazza Pulita | le condizioni al governo sulle riforme | «Sennò pronti alle barricate»

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ellysi è detta disponibile al dialogo con ilMeloni «ogni volta che ci sarà bisogno» per discutere, ma promette le «» se per esempio la premier non mette da parte iniziative sgradite al Pd, come la riforma sull’Autonomia differenziata: «Vedremo ogni volta che sarà necessario, già da ieri abbiamo chiesto a loro cosa vogliono fare – ha detto la segretaria del Pd a– Queste sono le: se è un dialogo vero e se tiene insieme una moratoriaautonomie. Sull’autonomia differenziata di Calderoli facciamo».è sicura che la maggioranza non abbia i numeri sufficienti per approvare le modifiche alla Costituzione senza dover poi ...