Schlein a Lollobrigida | ' il concetto di razza non dovrebbe esistere'

Le parole disono "estremamente sbagliate, e non sono le prime", replica la segretaria del Pd Elly, nel corso di Piazza Pulita su La7. " Il concetto di razza non dovrebbe ...Critiche dalla segretaria del Pd Elly. Le parole disono 'estremamente sbagliate e non sono le prime. Il concetto di razza non dovrebbe esistere. Penso che sia un concetto che ...L'intervento del ministro dell'Agricoltura Francescoè stato spiazzante: 'La prossima ... Su quali possano essere i passi avanti è intervenuta Elly, segretaria del Partito ...

Lollobrigida: "Esiste etnia italiana da tutelare". Schlein: frasi “estremamente sbagliate” Sky Tg24

Anche Elly Schlein è arrivata alla Sapienza per sostenere gli e le studenti in protesta all'ombra della statua della Minerva che si trovano accampati in ateneo dalla serata di lunedì scorso.Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, Giuseppe Conte, Presidente M5S (intervenuto con un video), Antonio Tajani di Forza Italia ministro degli Affari esteri, Matteo Salvini, Segretario ...