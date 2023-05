Schillaci | ' a regime ricetta elettronica per semplificare lavoro medici e vita cittadini'

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo reso strutturale la, sia quella rossa che quella bianca, molto apprezzata da. Abbiamo ritenuto che fosse giusto porre fine alla sperimentazione e alle proroghe perildeidi famiglia e ladeiche non dovranno recarsi negli studi, ma potranno ricevere latramite mail o altri canali sul proprio cellulare". Lo sottolinea il ministro della Salute Orazio, annunciando le misure per la salute contenute nel Ddl Semplificazioni approvato dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento - spiega il ministero in una nota - contiene anche un'altra ...

Lo sottolinea il ministro della Salute Orazio, annunciando le misure per la salute contenute nel Ddl Semplificazioni approvato dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento - spiega il ...È quanto dichiara il Ministro della Salute Orazioin merito alle misure per la salute contenute nel Ddl Delega Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento ...È quanto dichiara il ministro della Salute, Orazio, in merito alle misure per la salute contenute nel decreto legge Semplificazioni approvato dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento si ...

Approvato dal Consiglio dei Ministri il Disegno di Legge peDl ... Panorama della Sanità

Il Disegno di legge delega sulle semplificazioni interviene su prescrizioni dematerializzate, ricette ripetibili, carenze di farmaci ...“Abbiamo reso strutturale la ricetta elettronica, sia quella rossa che quella bianca, molto apprezzata da cittadini e medici. Abbiamo ritenuto che fosse giusto porre fine alla sperimentazione ...