Scherma | la Russia pronta a boicottare le qualificazioni a Parigi 2024

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il presidente del Comitato olimpico della(ROC), Stanislav Pozdniakov, ha comunicato ufficialmente che lapotrebbele gare di qualificazione dellaalle Olimpiadi diin seguito alla decisione della federazione didi non far comptere alcuni atleti russi, tra cui proprio sua figlia. Il Cio aveva raccomandato di far competere russi e bielorussi con lo stato di neutrale, ma il presidente della federazione russa Ilgar Mamedov si è lamentato che alcune atlete di spicco russe sono state escluse dalle competizioni, tra cui Pozdniakova, figlia del presidente del ROC. SportFace.

Ricci Bitti - ma non sarà loro chiesto di dire che sono contrari alla guerra perché in... Il giornale francese spiega: 'Per il momento alcune federazioni internazionali (tennis) l'arco non è l'unica federazione ad aver aperto nuovamente le porte alla Russia ed alla Bielorussia: nei giorni precedenti erano arrivate anche le apertura del mondo del ping pong e della scherma.

