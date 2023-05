Chi non pagava l'ultima rata veniva bloccatoal saldo dell'importo pattuito da parte dei familiari. Per rendere 'appetibile' il viaggio a chi era rimasto nel proprio Paese, gli...Migranti, pugno duro per glia 30 anni di reclusione in caso di strage.... Approvato nel consiglio dei ministri straordinario a Cutro il nuovo decreto che prevede tra l'altro nuove ...rotta balcanica marittima, attraverso l'uso di velieri condotti daper lo più russofoni. Veniva garantito l'arrivo a destinazione del migrante al prezzo complessivo di circa 10 mila euro in ...

Scafisti, fino a 15mila euro a migrante dalla Turchia all’Italia: 29 arresti leggo.it

Tra i settemila e i 15mila euro a persona: è il costo del biglietto della speranza, che assicura di partire, ma non di arrivare. Lo insegnano Cutro e decine e decine di altre tragedie ...L'inchiesta della procura di Catanzaro: 29 arresti. Il viaggio costava fino a 10mila euro. La mente dell'organizzazione in Grecia e in Turchia. Da Trieste a Milano, ecco dove venivano smistati gli arr ...