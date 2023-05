Scafati | Scarlato | “Fiume Sarno | quanti fallimenti Sprechi di denaro e promesse disattese”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“In questi giorni ho visto politici navigati che hanno governato la città parlare di progetti, proposte e idee, quasi come se non avessero mai svolto un ruolo di primo piano nell’amministrare il nostro Comune. Eppure negli ultimi due decenni gli effetti della loro azione di governo sono sotto gli occhi di tutti: un disastro dopo l’altro e una città lasciata allo sbando”. Così Corrado, candidato sindaco del Comune di. “Ho visto poi un candidato sindaco – ha continuato– presentarsi come il nuovo che avanza, ma nella sua coalizione ci sono i simboli dei partiti che hanno distrutto la città, campioni die di malgoverno: qui, in questi luoghi hanno sfilato consiglieri regionali del Pd, un ministro grillino, promettendo mari e monti e sbandierando ai quattro venti ...

... come emerso dalle analisi eseguite all'ospedale di, dove il 50enne è arrivato già intubato, nel pomeriggio di venerdì, dal pronto soccorso dell'ospedale di Nocera Inferiore. Allo, ...Scafarto si candida in una lista chiamata " Liberal Democratici ", in coalizione del candidato sindaco Corrado, è alleata con "Viva", cioé " Italia Viva " in salsa civico - paesana, ...Spiega inoltre di aver scelto la coalizione diperché composta esclusivamente da liste civiche. "Candidarmi a- aggiunge - per me significa chiudere un cerchio, qui infatti per tre ...

Scafati al voto: Paola Tedesco:«Allagamenti del Sarno, ospedale ... Cronache Salerno

Approvato il piano triennale delle opere pubbliche, fondi per gli ospedali della provincia di Salerno. Ecco come saranno impiegati ...“Un hub di cultura per segnare la svolta e costruire una società sempre più multietnica, inclusiva e libera a Scafati" ...