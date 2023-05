Save the Children | rapporto Le equilibriste | la Campania si rivela nemica delle mamme

E' questo uno degli elementi emersi da 'Le Equilibriste - La maternità in Italia 2023', il rapporto diChildren risultato di una analisi basata su 7 dimensioni: demografia, lavoro, servizi, ...Questi alcuni tra i principali dati contenuti nell'8° edizione del rapporto ' Le Equilibriste' diChildren , diffuso oggi in prossimità della Festa della Mamma, che traccia un bilancio ......our team to understand which sections ofwebsite you find most interesting and useful. Cookie strettamente necessari Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can...

Save The Children, la classifica delle regioni più amiche delle mamme: «Se le donne lavorano nascono più bambini ... Open

L’indice di gradimento è stato elaborato dall’Istat per Save the Children. La regione è sesta: bene per la rappresenza politica, da rivedere il resto.Il mercato del lavoro sconta ancora un gap di genere fortissimo. Nel 2022 il divario lavorativo tra uomini e donne si è attestato al 17,5%, ma è ben più ampio in presenza di bambini: nella fascia di e ...