Sassuolo | Carnevali | “Leao è fondamentale per il Milan”

, De Zerbi punta Frattesi: smacco alle italianeSulle tracce del centrocampista romano però ci sono anche diversi club inglesi, come confermato anche da Giovanni. Se in passato si ...- Calcio, l'amministratore delegato delGiovanniparla del momento della squadra in vista del big match di sabato sera a San Siro contro l'Inter. Certo il rinnovo del contratto di ...Notizie Calcio Napoli - Il dirigente delGiovanniin occasione dell'evento organizzato dal Foglio Sportivo 2023, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa sul coinvolgimento delnell'inchiesta plusvalenze ...

Sassuolo, Carnevali: "Intercettazioni Juve Non solo noi: tanti club coinvolti. E ne usciranno ancora" TUTTO mercato WEB

Il tema delle seconde squadre è sempre stato oggetto di discussione in casa Sassuolo, ma presto potrebbe arrivare la svolta. Infatti, secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, l’Atalanta e il club ner ...Juventus in prima fila per Frattesi "In questo momento non abbiamo ancora iniziato, fortunatamente, a entrare in merito a trattative di calciomercato - risponde l'ad del Sassuolo Carnevali a margine ...