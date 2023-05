Sassuolo | Carnevali | 'Intercettazioni Juve? Non solo noi | tanti club coinvolti E ce ne saranno altri'

Ile il suo ds Giovanni, non intenderebbero però ascoltare offerte per Frattesi inferiori ai 35 milioni di euro dei quali peraltro il 30% spetterà di diritto alla Roma. Juve, ...Il piano B si chiama Giovanni Rossi, braccio destro diale profilo molto stimato soprattutto da Massimiliano Allegri. Più defilate e in salita al momento le piste che portano a ...... ilnon ha alcuna intenzione di scendere il proprio simbolo e capitano. L'amministratore delegato neroverdeparte da una richiesta di 35/40 milioni e preferirebbe incassare questa ...

Sassuolo, Carnevali: 'Intercettazioni Juve Non solo noi, tanti club ... Calciomercato.com

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Il Sassuolo Under 18 sta emergendo come una delle candidate più serie al secondo posto nel girone A: i ragazzi di mister Francesco Pedone si aggiudicano anche l’infrasettimanale contro la Lazio, terza ...