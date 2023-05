Sara Simeoni | rubata la medaglia d' oro delle Olimpiadi di Mosca | l' appello ai ladri al Tg1

(Di giovedì 11 maggio 2023)lad'oro dei Giochi olimpici didurante un furto nella sua casa di Rivoli Veronese. Tutto è avvenuto sabato sera mentre la campionessa olimpica del salto in alto che poche settimane fa ha compiuto 70 anni, stava promuovendo il suo libro 'Una vita in alto'...

Estratto dell'articolo di Matteo Sorio per corriere.itQuella medaglia d'oro nel salto in alto, un pezzo di storia dello sport italiano, per lei significa anni di lavoro, allenamenti, fatica. Il punto più alto toccato in carriera. Nel 2014, ..l furto più odioso per un campione dello sport: i ladri sono entrati a casa died hanno rubato la medaglia d'oro conquistata a Mosca nel 1980 ed altri trofei. I malfattori hanno messo a soqquadro l'abitazione a Rivoli Veronese dove la campionessa di salto in alto ...È l'appello accorato chemanda ai ladri che sabato notte sono entrati in casa sua e di Erminio Azzaro, il suo marito allenatore, a Rivoli Veronese. Come è successo 'Eravamo andati a ...

Un furto che sconvolge emotivamente molto più che economicamente: a subirlo è stata Sara Simeoni, atleta azzurra campionessa di salto in alto, oro ai giochi Olimpici di Mosca ...“Non è semplice vincere una medaglia alle Olimpiadi. Le attese, per me significa tutto “. Non può nascondere la tristezza Sara Simeoni dopo aver subito il furto più odioso per una campionessa di sport ...