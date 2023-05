San Siro | Scaroni | il Milan prenderà la decisione entro l' estate

(Di giovedì 11 maggio 2023) "Deadline sul fronte stadio?quest'prenderemo lafinale. Noi cometeniamo in mano ancora il dossier San, che ha dei grandi punti di domanda. Ogni passaggio col Comune ...

Leggi Anche L'Inter fa un passo verso la finale: 0 - 2 al Milan nel derby d'andata a'Dispiace, perché volevamo un altro risultato ma ci dobbiamo credere perché le partite possono cambiare e ...Leggi Anche L'Inter fa un passo verso la finale: 0 - 2 al Milan nel derby d'andata aChe Leao sia un fattore in questo Milan non lo si è scoperto nel derby di Champions. Finora l'esterno ...... quelli di Inter e Milan sui 70, il nuovo impianto coprirebbe il gap', ha detto il ceo corporate dell'Inter aIl Foglio aC'è ancora clima di festa a, almeno per Alessandro Antonello,...

Milan-Inter, l'uscita dei tifosi da San Siro: segui la DIRETTA Gazzetta

"I fatturati da stadio dei top club europei si attestano sui 120/130 milioni, quelli di Inter e Milan sui 70, il nuovo impianto coprirebbe il gap", ha detto il ceo corporate dell'Inter aIl Foglio a Sa ..."Deadline sul fronte stadio Entro quest'estate prenderemo la decisione finale. Noi come Milan teniamo in mano ancora il dossier San Siro, che ha dei grandi punti di domanda. (ANSA) ...