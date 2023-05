Samu Segreto ha avuto una cotta per una ballerina di Amici 22

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 11 maggio 2023)è stato indubbiamente uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione di22 ormai agli sgoccioli. Il ballerino è stato uno tra i primi allievi eliminati al serale. Durante il suo percorso aveva persino svelato di essersi preso delle cotte. Non solo per laprofessionista Elena D’Amario ma pure per la sua ex compagna di banco, la cantante Angelina Mango. Entrambe le ragazze, dopo la confessione di, hanno fatto intendere di essere già impegnate e non interessate. Però non è finita qui. Adesso cheè fuori dalla scuola di Maria De Filippi si è scoperto che prima ancora dell’inizio di22, il danzatore era cotto di un’altra ragazza che sarebbe diventata compagna di talent. Chi? Maddalena Svevi. Appena due mesi prima ...