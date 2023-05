Samu Segreto aveva una cotta segreta ad Amici | spuntano i messaggi

Leggi su biccy

(Di giovedì 11 maggio 2023) Nei sette mesi passati nella scuola didi Maria,ha ammesso di essersi preso unaprima per Elena D’Amario e poi per Angelina Mango (entrambe però già fidanzate). A quanto pare però il cuore del giovanissimo ballerino batteva anche per un’altra ragazza, una compagna di classe, Maddalena Svevi. Tra luglio e agosto (quindi due mesi prima di entrare ad) Maddalena ha pubblicato due scatti in costume e il collega ha commentato le foto in questione in modo abbastanza inequivocabile: “Si, ma la devi smettere… tu sei illegale”. “Ma come si fa?“. Il tutto condito anche da faccine con gli occhi a cuore. I due in casetta hanno legato molto, ma il loro rapporto non è mai andato oltre l’zia. Non sappiamo però se il ballerino abbia mai raccontato alla Svevi del ...