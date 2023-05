Sampdoria | dall’assemblea dei soci si intravede la luce per il club

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 maggio 2023) In attesa dell’assemblea dei, indetta per il 26 maggio in prima convocazione e il 29 in seconda, sedimentata la disperazione per una stagione disastrosa e la conseguente discesa verticale in Serie B, i tifosi dellasi interrogano sul futuro dellaetà che rischia il fallimento. Molto, ma non tutto, si giocherà sulla presenza di Massimo Ferrero nell’assemblea che dovrebbe deliberare a maggioranza qualificata l’aumento di capitale. Ferrero possiede interamente il quorum deliberativo della, ma non è detto che il maggior azionista intenda deliberare l’aumento del capitaleale in assenza di un ‘conquibus’ considerato da lui accettabile. Nel caso in cui Ferrero decidesse di non esercitare il suo diritto d’opzione, magari evitando anche e per l’ennesima volta di sedere al ...