Sami Zayn | “Prima che mi ritiri | voglio affrontare ancora Kota Ibushi”

(Di giovedì 11 maggio 2023)fa parte della famiglia WWE da quasi dieci anni, ma le sue radici affondano nella scena indie, dove si è fatto un nome come El Generico in Ring Of Honor, in PWG e in varie altre promotion, affrontando molti avversari di assoluto livello, tra i quali spicca. I due si sono affrontati in CHIKARA e in altre federazioni, lasciando il campione di coppia WWE con la voglia di calcare di nuovo il ring con il giapponese, a quanto pare:ha infatti commentato su Twitter un video con, in cui afferma chiaramente che deve affrontarlouna volta,di ritirarsi: This man is a lunatic and a gift to pro wrestling, and I need to wrestle him once more before my career is done....