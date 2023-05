(Di giovedì 11 maggio 2023) "Meno tasse e ossigeno per l'automotive: mentre siamo determinati affinché l'Europa consenta l'utilizzo di biocarburanti per le auto prodotte dal 2035, grazie all'intesa con il Mef del ministro ...

Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, in una nota. . 11 maggio 2023... siamo preoccupati - ha detto il vicepremier e ministro Matteo- dalle titubanze francesi a ... non c'è da preoccuparsi dal momento che non c'è nessuna decisione sulladi accesso francese. ...... il ministro della Qualunque (opinione, purché conveniente al momento), Matteo, ha ... Non c'è da preoccuparsi, dal momento che non c'è nessuna decisione sulladi accesso francese. Quello ...

Salvini, 'via il superbollo, una tassa odiosa' - Economia Agenzia ANSA

"Meno tasse e ossigeno per l'automotive: mentre siamo determinati affinché l'Europa consenta l'utilizzo di biocarburanti per le auto prodotte dal 2035, grazie all'intesa con il Mef del ministro Gianca ...Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Chiudi questa informativa per continuare senza accettare.