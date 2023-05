Salvini | “È nostro dovere fermare lo squallido business miliardario dell’utero in affitto”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 11 maggio 2023) ROMA – “Quando si sfrutta una mamma e se ne vende il bambino per soldi non è più una questione di destra o sinistra, ma di etica, giustizia e umanità. Per questo èloin, una pratica che vogliamo diventi reato universale, perseguendo anche chi lo commette all’estero. Sabato e domenica, in occasione della Festa della Mamma, raccoglieremo le vostre firme in più di 500 gazebo in tutta Italia per sostenere una battaglia storica della Lega, già avviata in Parlamento”. Così il leader della Lega Matteo, vice presidente del consiglio. È possibile far sentire la propria voce firmando online qui: https://legaonline.it/nouteroin/. L'articolo ...