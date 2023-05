Salute | la ricetta elettronica diventa permanente Schillaci | Semplifichiamo il lavoro dei medici e la vita dei cittadini

(Di giovedì 11 maggio 2023) Resterà definitivamente la possibilità di ricevere via mail o per messaggio un promemoria con il codice identificativo della prescrizione, da mostrare in farmacia, senza doversi recare in ambulatorio. La misura era stata introdotta per l'emergenza Covid e poi prorogata di un...

Laelettronica diventa permanente. Lo ha annunciato ill ministro dellaOrazio Schillaci , parlando delle misure per lacontenute nel Dl Semplificazioni. Il ministro spiega che si è ......e la vita dei cittadini che non dovranno recarsi negli studi medici ma potranno ricevere latramite mail o altri canali sul proprio cellulare'. È quanto dichiara il Ministro della, ......e la vita dei cittadini che non dovranno recarsi negli studi medici ma potranno ricevere latramite mail o altri canali sul proprio cellulare. E' quanto dichiara il Ministro della...

Salute, la ricetta elettronica diventa permanente. Schillaci: "Semplifichiamo il lavoro dei medici e la vita … la Repubblica

La ricetta elettronica per i medicinali si potrà fare sempre, senza bisogno di proroghe annuali dal governo. Il nuovo ddl delega approvato dal governo Meloni, una volta messo in pratica con decreti ...Resterà definitivamente la possibilità di ricevere via mail o per messaggio un promemoria con il codice identificativo della prescrizione, da ...