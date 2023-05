Salernitano | rapina aggravata e porto illegale di arma | nei guai un uomo

(Di giovedì 11 maggio 2023) La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un, indagato per molteplici episodi die didi. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’, con volto travisato e mediante minaccia di un, si sarebbe reso responsabile di dieci rapine commesse fra gennaio e dicembre 2022, ai danni di fcie e sale scommesse ubicate nella città e nella provincia di Salerno, procurandosi un bottino di circa 20.000 euro. Segui ZON.IT su Google News.

Arresto nel salernitano: un uomo ha commesso 10 rapine in farmacie e sale scommesse, procurandosi un bottino di 20 mila euro