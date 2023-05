Sacchi | Milan irriconoscibile e immaturo Ha incassato due gol | ma potevano essere molti di più

(Di giovedì 11 maggio 2023) Sulla Gazzetta dello Sport Arrigocommenta la vittoria dell’Inter sul(2-0) nella semifinale di andata di Champions League. “Vittoria meritata, quella dei nerazzurri, anche perché nel primo tempo i rossoneri non erano in campo. Mi spiego meglio: la squadra di Pioli mi è parsa davvero. Hadue gol, madi più e se all’intervallo si è andati sul 2-0 lo si deve molto alla generosità dell’Inter che non ha affondato i colpi come avrebbe potuto”.si chiede come sia stato possibile un simile approccio da parte del: “troppa tensione, troppo nervosismo?”. E continua: “Ciò che mi sento di sottolineare è che ilha fatto male la fase difensiva e male ...

Ce l'aveva anche Sacchi la stessa notevole abilità nel preparare meglio di tanti altri le sfide decisive: non a caso ... il primo gol l'aveva destinato a Dzeko, Calhanoglu e Mkhitaryan e così è stato, ... Come facevano Sacchi e Capello nel mio Milan. La rosa di Inzaghi è più profonda: inciderà 'Può essere un fattore ma i giocatori di Pioli sono ben collegati tra loro, si aiutano, formano una ...

La squadra di Pioli male sia nella fase difensiva che in quella offensiva. È da ammirare l’intelligenza di Dzeko ...Ce l’aveva anche Sacchi la stessa notevole abilità nel preparare meglio di tanti altri le sfide decisive: non a caso ottenne più successi nelle coppe che in campionato. Le similitudini tra Arrigo e In ...