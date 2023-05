Sabatini | «Inter | provate a immaginare lo 0-2 un mese fa! Milan 4 5»

(Di giovedì 11 maggio 2023)fa notare come lo 0-2 dell’ieri sul, che è anche poco per quanto si è visto in campo, sia in realtà un risultato straordinario vista la situazione: una semifinale di Champions League. Queste le sue parole da Radio Radio – Lo Sport. RISULTATO STREPITOSO – Sandrovede grossa distanza fra le due semifinaliste di ieri: «Io do 8.5 all’e 4.5 di stima al. La motivazione: per l’è quasi 9, o 9.5., une mezzo fa, che avrebbe vinto la semifinale d’andata di Champions League 0-2 in trasferta: si sarebbe sentita l’ambulanza che arrivava. Poi sono incantato dalla prestazione di Edin Dzeko, Henrikh Mkhitaryan e Francesco Acerbi: tre giocatori di una classe ...

L'l'ha preso a zero. Come Acerbi, nella stessa estate. Come Dzeko e Çalhanoglu, un anno prima. Bravi Marotta e Ausilio (e Inzaghi) a fare, come dice, 'di necessità virtù'. Zhang non ......gioca Non sarà tutta pretattica Da solo fa più dribbling a partita dell'intera rosa dell', e ... Chi vince la semifinale, vince la Champions, non ho dubbi, la penso come. E che bella la ...... Massimo Mauro, Sandroe Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Mercoledì 10 maggio, su Mediaset Infinity in seconda serata ampia sintesi di ' Milan -' con lo studio condotto da ...

Sabatini: "Inter-Milan Un derby tragedia, ma chi vince alza la Champions" La Gazzetta dello Sport

Dopo aver svolto un lavoro defaticante questa mattina all'indomani della sconfitta in Champions contro l'Inter nella gara di andata delle semifinali, il Milan si ritroverà ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...