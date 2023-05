(Di giovedì 11 maggio 2023) Mosca, 11 mag. (Adnkronos/Dpa) - Alexeiè stato di nuovo messo indi, solo 11 ore e mezzo dopo esserne uscito. Per la 15esima volta dal gennaio del 2021, da quando è detenuto. "Ieri alle otto di sera mi hanno rilasciato dalladi. Questa mattina alle 9.30 ero di nuovo lì", scrivono i suoi collaboratori. Motivo della punizione: "Non ha consegnato il lavoro correzionale" e "non ha tratto le giuste conclusioni per lui". Ha trascorso indi, due metri per tre, senza poter ricevere visite o acquistare cibo oltre a quello del tutto insufficiente a cui ha diritto, 165 giorni in totale.

Russia, Navalny torna in cella di isolamento Adnkronos

