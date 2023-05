Russia | esportazioni petrolio in India aumentate di 10 volte in un anno

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Nuova Delhi, 11 mag. (Adnkronos) - Le importazionine dirusso sonodi dieciin un, secondo l'istituto di credito stataleno Bank of Baroda, secondo cui la terza economia più grande dell'Asia ha risparmiato circa 5 miliardi di dollari grazie agli acquisti di greggio da Mosca. Mentre i paesi occidentali htagliato le loro importazioni di gas edalladopo la sua invasione dell'Ucraina, Mosca ha venduto energia a prezzi scontati a paesi come la Cina e l', che è il terzo importatore mondiale di. Nel 2021 ilrusso rappresentava solo il 2% delle importazioni annuali di greggio in. Quella ...