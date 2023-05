Rubata la medaglia d’oro di Mosca | l’appello disperato di Sara Simeoni | “Per me significa tutto”

(Di giovedì 11 maggio 2023) “Non è semplice vincere unaalle Olimpiadi. Le attese, per me“. Non può nascondere la tristezzadopo aver subito il furto più odioso per una campionessa di sport: i ladri sono entrati a casa e le hanno rubato laconquistata anel 1980 ed altri trofei.ha scoperto il furto solo al rientro nella sua abitazione a Rivoli Veronese, dove vive con il marito. Dopo la denuncia ai Carabinieri, la campionessa di salto in alto ha lanciato un appello ai ladri: “Restituitemi l’oro vinto a”. “Per me quellaanni di allenamenti e lavoro“, ha spiegato. “Hanno avuto ...

