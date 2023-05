‘Rubano’ auto ai genitori | 2 fratelli di 6 e 3 anni escono per comprare giochi

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 maggio 2023) E' successo in Malaysia mentre la madre era in bagno e il padre dormiva. Altrimobilisti pensavano ci fosse alla guida un ubriaco. L'si è poi schiantata contro un lampione, ma il bambino alla guida ha riportato solo ferite lievi. Alla guida a seiappena, accanto a lui il fratello di tre. Usciti nella notte, prendendo l’dei, per andare al negozio auna macchinina giocattolo. Ma quella che guidavano era un’vera, come vero il lampione contro il quale si sono schiantati provocando un taglio sotto il mente al più grande dei due. Protagonisti duemalesi che sull’isola di Langkawi sono stati fermati dalla polizia dopo che avevano perso il controllo dell’. Un video di 95 secondi, che vede ...