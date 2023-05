Rottamazione cartelle | si allarga la platea dei beneficiari | le novità

(Di giovedì 11 maggio 2023) Regioni ed enti locali fisseranno con una propria delibera le regole per cancellare in automatico le minie consentire ai loro cittadini di poter aderire alladelle. È quanto previsto da un paio di emendamenti di Lega e Fratelli d’Italia riformulati dal governo al decreto bollette (dl 34/2023) e approvati nella notte tra martedì e mercoledì dalla commissione Finanze della Camera che prevedono lo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro equater possibile anche nei comuni che riscuotono in proprio o affidano il recupero dei loro crediti ad agenti della riscossione privati. Cosa cambia I due correttivi prevedono che lo stralcio automatico dei debiti fino a mille euro e laquater si applicano anche nei comuni, nelle regioni e nelle province ...

...a soggetti privati iscritti all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali possono ricorrere allo stralcio automatico dellefino a mille euro e alla...quater e stralcio delle: le novità del DL bollette Gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali hanno avuto la ...Ad oggi, infatti, la nuovae lo stralcio delleerano possibili solo per i debiti affidati all'agente della riscossione pubblico, ossia quelli recapitati ai cittadini a mezzo ...

Anche gli enti territoriali che riscuotono direttamente i tributi o li affidano a soggetti privati iscritti all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali possono ricorrere ...