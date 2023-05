Rottamazione cartelle | si allarga la platea dei beneficiari | cosa cambia

Chi può accedere alla nuovaquater La scadenza per presentare le domande per laquater delle, che era prevista per il 2 maggio, è stata spostata al prossimo 30 ...Regioni ed enti locali fisseranno con una propria delibera le regole per cancellare in automatico le minie consentire ai loro cittadini di poter aderire alladelle. È quanto previsto da un paio di emendamenti di Lega e Fratelli d'Italia riformulati dal governo al decreto bollette (dl 34/2023) e approvati nella notte tra martedì e ......a soggetti privati iscritti all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali possono ricorrere allo stralcio automatico dellefino a mille euro e alla...

Tasse e multe, per i Comuni si allarga la rottamazione delle cartelle Il Sole 24 ORE

Saldo e stralcio rottamazione anche per le cartelle fino a 1.000 euro con domanda di definizione agevolata 2023 ...Sarà, adesso, compito dell’Amministrazione comunale fissare con una propria delibera le regole necessarie Tregua fiscale allargata anche ai Comuni. Sarà infatti possibile, grazie alle modifiche apport ...