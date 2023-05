commenta Un fiocco rosa per le strade del paese di), nella frazione di Canedo. Non si vedeva dal 1957, anno di nascita dell'ultimo bimbo di questo borgo di 500 anime dell'Oltrepò. Si chiama Marghelisa la nuova arrivata, pesa tre chili ......il mio compagno ha deciso di raggiungermi e di prendere a sua volta la residenza a. ... Quando sono arrivata qui daero un po' preoccupata perché temevo di soffrire di solitudine. Invece ......il mio compagno ha deciso di raggiungermi e di prendere a sua volta la residenza a. ... Quando sono arrivata qui daero un po' preoccupata perché temevo di soffrire di solitudine. Invece ...

Romagnese (Pavia), paese in festa per il primo fiocco rosa dopo 57 anni TGCOM

Nella piccola frazione di Romagnese non nascevano bambini dal 1957: i genitori l'hanno scelta per far crescere la piccola dopo la pandemia ...La coppia ha scelto di vivere nel territorio di Romagnese (entrambi lavorano a Broni). La neo mamma: «Era la casa di famiglia, vogliamo stare in un luogo ...