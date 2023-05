Roma | statua II sec rubata a Benigni | due condanne**

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Due condanne e oltre quindici assoluzioni a Roma nell'ambito del processo legato al furto e traffico di opere d'arte avvenuti in ville e residenze nobiliari, tra le quali unaromana del II secolo trafugata nel 2010 dalla villa sull'Appia Antica di Robertoe sua moglie Nicoletta Braschi. La decima sezione del tribunale di Roma ha condannato a 4 anni e mezzo l'antiquario catalano Jaume Peix Bagot, che secondo l'accusa aveva acquistato l'opera e a 3 anni un altro imputato spagnolo. La, dopo alcuni anni venne ritrovata in Spagna dai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e riaffidata all'attore premio Oscar. Il giudice ha disposto la confisca e la restituzione di tutte le opere sottratte dall'organizzazione, oltre a un risarcimento di 20mila euro per. ...

