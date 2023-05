Roma | nuova Ztl Fascia Verde | si guarda al modello Milano con ingressi e chilometri limitati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 11 maggio 2023). Il provvedimento sullaZtlnon manca di far discutere e di alimentare polemiche. Proprio alla luce di ciò, il Comune studia come modificare la delibera sul provvedimento che dal prossimo novembre potrebbe rivoluzionare la vita di molto cittadini. In particolare, sial: all’Arpa regionale verranno proposti pacchetti diper chi ha un’automobile vecchia e che rientra tra quelle che non potranno circolare, il sistemaco Move-in e anche incentivi economici per l’acquisto di auto elettriche. Ztl, Gualtieri: ‘Gpl potrà circolare’. Le ultime novità LaZtl...