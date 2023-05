Roma-Leverkusen semifinale Europa League | 11-05-2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

- Laospita il Bayerdi Xabi Alonso per la semifinale di andata di Europa League (ritorno fissato al 18 maggio). Un Olimpico tutto esaurito è pronto a sostenere la squadra di Mourinho: ...... dove vederla in TVCosì come per Juventus - Siviglia, l'altra semifinale della competizione, anche per- Bayerci sono molteplici possibilità di visione della sfida di Europa League. ...Le probabili formazioni di- Bayer, match di andata della semifinale di UEFA Europa League 2022/23 La stagione è agli sgoccioli e per laè una ultima spiaggia dopo l'altra, in un momento complicatissimo a ...

Roma-Bayer Leverkusen: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming Calciomercato.com

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Le formazioni ufficiali scelte da Mourinho e Xabi Alonso per Roma-Bayer Leverkusen, partita d'andata delle semifinali di Europa League ...