Roma-Leverkusen | Dybala parte dalla panchina

(Di giovedì 11 maggio 2023) Stasera ladovrà affrontare il Bayernnella semifinale d’andata di Europa League. La probabile formazione che schiererà Mourinho è il 3-5-2: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham. La joya Paulopartirà, per poi subentrare nel secondo tempo. Spazio, quindi, alla coppia d’attacco Abraham-Belotti, che dovranno fare a meno del campione del mondo argentino per almeno 45 minuti. La partita sarà visibile dalle ore 21 su TV8 (canale 8, 108 o 508 del digitale terrestre) e su Sky e Dazn. L'articolo ilNapolista.

, Dybala vuole partire dal primo minuto (ma la caviglia dà fastidio). La probabile formazione, Mourinho e la sua carica: 'Possiamo farcela. Al Psg mi cercano Non ...Calciomercato Milan e Napoli, agente Hincapié a RomaSeguito da tempi non sospetti da Milan, Napoli e, il difensore del Bayersarà uno degli osservati speciali nella partita di oggi, ...- Allo stadio Olimpico va in scena- Bayer Lervekusen , gara valida per l'andata delle semifinali di Europa League . Fischio d'inizio alle ore 21. Dirige l'arbitro inglese ...

Diretta Roma-Bayer Leverkusen dalle 21,00: probabili formazioni e dove vederla ilmessaggero.it

La partita più attesa, quella che potrebbe dare un senso diverso a questa stagione. La Roma ospita all'Olimpico il Bayer Leverkusen dell'ex pupillo di Mourinho, Xabi ...Il primo cittadino della Capitale non ha mai nascosto la propria fede giallorossa: anche lui sarà presente sugli spalti per sostenere i giocatori di Mourinho ...