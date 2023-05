Roma-Leverkusen 1-0 | all' Olimpico decide la rete di Bove

- Bayer: il commento della partita . Le pagelle della. Le pagelle del Bayer. La pagella dell'arbitro . Il nostro SuperTOP . Il nostro SuperFLOP .- Bayer ...Mendilibar vedi anche Champions, Europa e Conference League su Sky nel triennio 2024 - 2027 Il tabellino di- Bayer1 - 0 (live) 62' Bove(3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, ...... dove vederla in TVCosì come per Juventus - Siviglia, l'altra semifinale della competizione, anche per- Bayerci sono molteplici possibilità di visione della sfida di Europa League. ...

Roma-Bayer Leverkusen 1-0, gol di Bove | Diretta Europa League La Gazzetta dello Sport

[themoneytizer id=”99064-6] In serata sono andate in scena le semifinali di andata di Europa League, con le sfide tra Juventus e Siviglia, e quella tra Roma e Bayer Leverkusen. All’Allianz Stadium il ...Questa sera alle 21 si sono giocate Juventus-Siviglia e Roma-Bayer Leverkusen, semifinali d’andata di Europa League.