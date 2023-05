Roma | il kit per il suicidio “soddisfatto o rimborsato” venduto a un rider che si è tolto la vita

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 maggio 2023) Marco è morto ail 21 ottobre 2021. Due giorni dopo la sorella Marta ha trovato il cadavere. Aveva utilizzato il kit per ilin vendita online e proveniente dal Canada. Lo stesso acquistato da altre persone in Italia. E che ha portato in galera lo chef di Toronto che lo vendeva. Oggi Marta ha ingaggiato un avvocato per fare piena luce sulla vicenda del fratello. E in un’intervista rilasciata all’edizione online di Repubblica racconta chi era Marco: «Era un ragazzo sensibile e responsabile, molto attaccato alla famiglia. Un grande tifoso della, appassionato di cinema e di Gigi Proietti. Gli piaceva ascoltare e ballare la musica latino-americana. Lavorava da quando aveva 20 anni come. Il suo sogno era quello di aprire un’attività insieme ai suoi amici, ma tutto è cambiato con l’inizio della ...