Roma Il Consiglio dei Ministri | Lamberto Giannini è il nuovo Prefetto di Roma | Vittorio Pisani neo Capo della Polizia

... il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe fare nei prossimi giorni un tappa lampo anche a, per incontrare la presidente delGiorgia Meloni. E quanto si apprende da diverse ...... all'interno di una serie di visite in Paesi Ue, nei prossimi giorni potrebbe ipotizzare una visita lampo a, per incontrare la presidente delGiorgia Meloni. È quanto si apprende da ...È nel partito di Silvio Berlusconi, tre volte presidente dele indagato dalla procura di Firenze per le bombe del 1993 ai Georgofili., 31 ottobre 2022. Il governo di Giorgia Meloni con ...

Cdm: Giannini Prefetto di Roma, Pisani nuovo Capo della Polizia. I ... Ministero dell'Interno

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di Vittorio Pisani (attuale vicedirettore dell'Aisi) a capo della Polizia. L'uscente Lamberto Giannini sarà il prefetto di Roma. Wanda Ferro: "Con Pis ...ROMA - “Continuità con il passato. Intendo consolidare il lavoro svolto dal presidente Tiziano Treu e avviare il rilancio del nostro consiglio sulla base ...