Roma | «Ho un forte mal di testa» | medico scambia aneurisma per cervicale | morto 55enne

(Di giovedì 11 maggio 2023). È finito a processo per omicidio colposo undel San Camillo che ha sbagliato la diagnosi di un paziente. Un errore che è costato la vita ad un uomo di 55 anni, il quale ad inizio febbraio dell’anno scorso si era recato presso il nosocomio a causa di unmal di. Tuttavia, una volta visitato, è stato dimesso con una diagnosi di. Ma l’uomo è poi deceduto per uncerebrale. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte della Procura capit0lina. A riportare la notizia il Corriere della Sera. Anziana sbatte lasul bus e muore: ilsbaglia la diagnosi, rinviata a giudizio Ilmal dial collo e le dimissioni del paziente Stando a quanto finora ricostruito, ...

...sono arrivati dei rinforzi a Mentone per far fronte a un afflusso di clandestini sempre più'. ... Scontro Parigi - Madrid -: risponde Meloni Meloni da Praga, dove ha incontrato il premier ceco ...Il film, girato in parte in Italia ae Torino, sarà in tutte le sale a partire dal 18 maggio ... Il collega Guè, inoltre, ha definito ANNA "la rapper donna piùin Italia in questo momento". ......Santori a capo della manifestazione che ha visto scendere in piazza centinaia di persone- 'I ... elitario e classista, dato il periodo storico contraddistinto da unacontrazione economica. ...

Maltempo a Roma, forte temporale si abbatte sulla capitale: la ... Fanpage.it

Roma nun fa la stupida - Leggo - Tutto in una notte, anzi due. Inizia alle 21 il primo tempo della partita dell'anno per la Roma di M... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.S. Roma, R ...L'artista ligure unica italiana nel decimo film della saga di 'Fast & Furious', dal 18 maggio nei cinema. Anna Pepe, classe 2003 da La Spezia, si ...