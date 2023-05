Roma | chiude la storica edicola del quartiere | “Grazie a tutti” | ma monta la rabbia tra i cittadini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 11 maggio 2023) Un’che, una scena a cui purtroppo, ormai da tempo, siamo abituati. Enon fa eccezione considerando i tanti “chioschi” che recentemente, per svariati motivi, si sono ritrovati ad abbassare le serrande per l’ultima volta. C’è però anche chi quell’attività avrebbe voluto portarla avanti ma purtroppo non è stato possibile: è il caso questo della struttura situata nelMonteverde, diventata un punto di riferimento da decenni per i residenti. A gestirla, fino a poco tempo fa, Claudia, dopo la scomparsa dei titolari Laura e Alfredo.laa Monteverde, il post diventa virale La chiusura dell’ha scossonel. Sui social, una volta diffusasi la notizia, il ...