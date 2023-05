Roma | Bove | 'Questa sera mi ha regalato un mare di emozioni Dedico tutto alla mia famiglia'

AGI - Con un gol dial 63mo, laha superato di misura il Bayer Leverkusen nella semifinale di andata di Europa League. Prova coraggiosa dei giallorossi di Mourinho, passati in vantaggio con il baby ...: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Celik,(76' Wijnaldum), Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti (76' Dybala), Abraham. A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Smalling, Camara, ...Prende sicurezza col passare dei minuti8 Core dell'Appio Latino. Usa pure i polmoni di ... Ma a restare senza respiro è tuttaquando avvia e conclude l'azione del vantaggio (77' Wijnaldum 6: ...

ROMA (ITALPRESS) - All'Olimpico la Roma batte 1-0 il Bayer Leverkusen nella semifinale di andata di Europa League. Un gol di Bove permette ai giallorossi di guardare con ottimismo al match di ritorno ..."Non sono un freddo, ho sentito un mare di emozioni questa sera. Sono molto contento per il gol e per il risultato della squadra. In Europa, se non metti cattiveria su ogni palla, rischi di soffrire".