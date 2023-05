Roma-Bayer Leverkusen oggi in tv | Europa League 2023 | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazion

(Di giovedì 11 maggio 2023) Dopo le semifinali di Champions, tocca all’. Si ci gioca l’ultimo atto della seconda competizione continentale con due squadre italiane ancora in lizza, tra di loro c’è ladi José Mourinho, che accoglierà all’Olimpico il. I giallorossi sono ancora in emergenza per quanto riguarda la difesa: Kumbulla ha ormai alzato bandiera bianca per la stagione, ancora assenti Llorente e Smalling, probabilmente Celik si piazzerà nel terzetto difensivo. Torna Abraham dal primo minuto, supportato da Pellegrini. Dall’altra parte sarà assente l’ex della partita Schick; in avanti dunque Adli con Diaby ed il gioiellino Wirtz. La sfida trasarà trasmessa da Sky Sport per mezzo dei canali Sky ...

Lukas Hradecky, portiere delLeverkusen, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro laLukas Hradecky, portiere delLeverkusen, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Non possiamo che essere entusiasti di giocare una gara come quella di domani. Per me rappresenta il punto ...Xabi Alonso, allenatore delLeverkusen, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita all'Olimpico di domani contro laXabi Alonso, allenatore delLeverkusen, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Le sensazioni sono eccezionali, abbiamo tanta energia, non vediamo l'ora di scendere in campo domani. Ci ..."Ci vediamo domani" . Ci sarà anche Radja Nainggolan domani all' Olimpico per sostenere lanella sfida di Europa League contro ilLeverkusen . L'ex centrocampista giallorosso, oggi in forza alla Spal , ha infatti annunciato la sua presenza allo stadio tramite un post Instagram , ...

Dopo le semifinali di Champions League, tocca all'Europa League. Si ci gioca l'ultimo atto della seconda competizione continentale con due squadre italiane ancora in lizza, tra di loro c'è la Roma di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Roma-Bayer Leverkusen, match d'andata della semifinale dell'Europa League 2022-2023. E' ...