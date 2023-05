Roma-Bayer Leverkusen | le probabili formazioni del match di Europa League

(Di giovedì 11 maggio 2023) Alle 21.00 di stasera andrà in scena la semifinale di andata ditra. Ecco leAlle 21.00 di stasera andrà in scena la semifinale di andata ditra. Ecco le(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham. All. Mourinho.(3-4-3): Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Andrich, Hincapié; Diaby, Adli, Wirtz. All. Xabi Alonso.

Leverkusen è la seconda semifinale dell'Europa League 2022 - 2023. Questa sera alle ore 21.00 all'Olimpico disi disputerà il match di andata. Il ritorno è previsto il 18 Maggio, ...Commenta per primo Una stagione in 180 minuti. Lafa all in sull'Europa League e stasera all'Olimpico si gioca l'andata della semifinale contro ilLeverkusen. La partita in programma alle ore 21 sarà visibile in chiaro su Tv8, sul canale ...Quattro i precedenti tra lae ilnelle coppe europee: il bilancio è di una vittoria per parte e due pareggi. Ma l'ultimo match, in Champions League, giocato all'Olimpico terminò con un ...

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker; Diaby, Hlozek, Wirtz. Allenatore: Xabi Alonso. L'articolo originale è stato pubblicato da 90min.com/it ...L'ex tecnico degli spagnoli: "Chi avrà la meglio fra bianconeri e andalusi andrà a Budapest col pronostico dalla sua. Lo dico sapendo il valore di Mourinho e Alonso" ...