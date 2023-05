Roma-Bayer Leverkusen | la coreografia giallorossa allo Stadio Olimpico FOTO

(Di giovedì 11 maggio 2023) La splendidadellaper la sfida d’andata della semifinale di Europa League contro il. I girossi dopo il trionfo in Conference dello scorso anno sognano la seconda finale europea consecutiva. Ci si gioca tutto in 180? contro gli ostici tedeschi allenati da Xabi Alonso. Di seguito ecco la. SportFace.

Commenta per primo Juventus - Siviglia eLeverkusen: giovedì 11 maggio alle 21:00 comincia in casa per Allegri e Mourinho la strada verso la finale dell'Europa League. Due club della Serie A potrebbero contendersi il titolo alla ...Nella seconda semifinale laospita ilLeverkusen in una sfida che viaggia sul filo dell'equilibrio, almeno per il passaggio turno. I giallorossi sognano di conquistare la seconda finale ...... prima del calcio d'inizio della semifinale d'andata di Europa League contro ilLeverkusen Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d'inizio diLeverkusen, ...

Roma-Bayer Leverkusen: le formazioni ufficiali | Diretta Europa League La Gazzetta dello Sport

La squadra di Mourinho sogna la finale di Budapest, prima però dovrà battere i tedeschi di Xabi Alonso. Gara visibile su Dazn, Sky e in chiaro ...Tutto pronto per la sfida tra bianconeri e andalusi. Il calcio d'inizio è fissato le ore 21.00 di giovedì 11 maggio con diretta su Rai 1, DAZN e i canali Sky ...