Roma-Bayer Leverkusen | Europa League | infortunati | diffidati e squalificati Chi non può giocare stasera

(Di giovedì 11 maggio 2023) Siamo arrivati al grande giorno di. Questa sera alle ore 21.00 allo stadio Olimpico andrà in scena il match valevole come andata delle semifinali di2023. Si annuncia una sfida davvero delicata per i giallorossi sia per la posta in palio, ovvero l’accesso alla finale di Budapest, sia per le condizioni fisiche, tutt’altro che ideali per colpa di una serie di infortuni pesante. Lo Special One ha centellinato le forza di Dybala nelle ultime settimane e la Joya dovrebbe tornare in campo dal primo minuto per fare coppia con Abraham. Assieme all’argentino, ovviamente, capitan Pellegrini, quindi a centrocampo Matic dovrebbe fare coppia con Wijnaldum che si proverà a recuperare fino all’ultimo secondo. In alternativa? Bove, dato che Cristante sarà arretrato nella linea ...

Lukas Hradecky, portiere delLeverkusen, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro laLukas Hradecky, portiere delLeverkusen, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Non possiamo che essere entusiasti di giocare una gara come quella di domani. Per me rappresenta il punto ...Xabi Alonso, allenatore delLeverkusen, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita all'Olimpico di domani contro laXabi Alonso, allenatore delLeverkusen, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Le sensazioni sono eccezionali, abbiamo tanta energia, non vediamo l'ora di scendere in campo domani. Ci ..."Ci vediamo domani" . Ci sarà anche Radja Nainggolan domani all' Olimpico per sostenere lanella sfida di Europa League contro ilLeverkusen . L'ex centrocampista giallorosso, oggi in forza alla Spal , ha infatti annunciato la sua presenza allo stadio tramite un post Instagram , ...

Probabili formazioni di Roma-Bayer Leverkusen Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Roma-Bayer Leverkusen, match d'andata della semifinale dell'Europa League 2022-2023. E' ...Juventus e Roma sono attese da una settimana di fuoco in chiave Europa League ma, nonostante questo, si stanno muovendo per programmare il futuro. Si prospetta un finale di stagione intenso per Juvent ...